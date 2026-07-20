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Мбаппе заранее знал о назначении Зидана на пост тренера сборной Франции — L’Équipе

Мбаппе заранее знал о назначении Зидана на пост тренера сборной Франции — L’Équipе
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе несколько месяцев знал, что Зинедин Зидан станет новым главным тренером национальной команды, ещё до того, как новость появилась в СМИ. Об этом сообщает издание L’Équipе.

Между Зиданом и Мбаппе сложились доверительные отношения — футболист и тренер хорошо знают друг друга на протяжении нескольких лет. Одна из первоочередных задач Зидана на новом посту — укрепить доверие к себе со стороны капитана французской сборной, считает источник.

Зидан остаётся без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов УЕФА.

Сборная Франции покинула ЧМ‑2026, проиграв в полуфинале будущему чемпиону — сборной Испании. По итогам турнира Дидье Дешам покинул пост главного тренера команды.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.). Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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