Сесар Навас: сборная Испании идеально провела финал ЧМ, гордимся своей командой

Экс-футболист ряда клубов РПЛ Сесар Навас отреагировал на победу сборной Испании на чемпионате мира — 2026. В финале турнира испанцы обыграли Аргентину со счётом 1:0.

«Испания гордится своей командой, её игроками, тренерским штабом и всем персоналом. Приятно проживать такие счастливые моменты в спорте.

В финале чемпионата мира сборная Испании сыграла почти идеальный матч. В защите всё было идеально — они допустили только один удар Аргентины, он даже не пошёл в створ ворот. Испания оказывала очень сильное давление, играла смело, с очень высокой обороной и оставила Аргентину неспособной организовывать атаки. Вся команда проделала отличную оборонительную работу, но особенно четыре защитника: Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья. И Родри тоже был очень хорош — не только вчера, а на протяжении всего чемпионата мира.

В атаке команда взяла под контроль игру, её ритм и контроль мяча. Испания доминировала над Аргентиной на протяжении всей игры. Удивительно, что команда имеет способность прогрессировать с помощью короткого паса. И умение испанских футболистов находить свободные места, свободного партнёра и двигать мяч из стороны в сторону или вертикально в зависимости от момента игры — это тоже восхищает. Испания играла как настоящая команда на протяжении всего турнира, игроки преданы работе, о которой просит их тренер Луис де ла Фуэнте. Ему удалось дать своей команде смелую и весёлую футбольную идею. Поздравляем тренера и его сотрудников с проделанной работой, а футболистов — с тем, что им удалось идеально провести эту игру», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.