CTRL+V – чемпион четвёртого сезона турнира «Уличный футбол», «Амкал» выиграл бронзу

Завершился четвёртый сезон турнира «Уличный футбол». В заключительный игровой день состоялись матч за третье место и финальная встреча.

В матче за бронзовые медали «Амкал» встречался с 2DROTS. Уже в первом тайме «Амкал» создал преимущество в счёте благодаря дублю Давы Агекяна, а также голам Германа El Classico и Дамира Трегулова. В составе 2DROTS отличились Олег Вагабонд и Карен Бенземян.

После перерыва «Амкал» увеличил своё преимущество. Герман менее чем за минуту оформил хет-трик, затем Игнат Дмитриев сначала ассистировал Андрею Сибскане, а позже отличился сам. В концовке встречи дубль оформил Млечный, а Агекян также записал на свой счёт хет-трик. В итоге «Амкал» одержал победу со счётом 11:3 и стал бронзовым призёром турнира. Для команды это уже третьи медали за три сезона участия в турнире «Уличный футбол» — ранее «Амкал» дважды становился серебряным призёром.

Фото: Алексей Козин, Пресс служба турнира «Уличный футбол»

В финале встретились «Союз Чемпионов» и CTRL+V. Первая половина игры завершилась со счётом 4:3 в пользу «Союза Чемпионов». Дублями отметились Павел Сучилин и Вадим Сменчугов. Ключевым эпизодом матча стал челлендж «Дуэль», который вчистую выиграл Вадим Сменчугов, забив три гола и отзащищавшись от атак соперников.

Во втором тайме CTRL+V сумел сохранить преимущество до финального свистка. В составе «Союза Чемпионов» отличились Юрий Синцов и Макар Игнатов, однако этого оказалось недостаточно. CTRL+V одержал победу со счётом 7:6 и нанёс «Союзу Чемпионов» первое поражение в сезоне, во второй раз в истории стал победителем турнира «Уличный футбол».

Лучшим игроком финала был признан Вадим Сменчугов, забивший пять мячей в ворота «Союза Чемпионов». Он также стал лучшим бомбардиром турнира, завершив сезон с 15 голами в пяти матчах.