«Манчестер Юнайтед» подписал 18‑летнего вингера «Тоттенхэма» Тайнена Томпсона

«Манчестер Юнайтед» подписал 18‑летнего вингера Тайнена Томпсона, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Молодой игрок сборной Англии перешёл из клуба «Тоттенхэм Хотспур». В прошлом сезоне он забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в составах команд до 18 и до 21 года, в том числе отметился семью голами в семи матчах Юношеской лиги УЕФА. Благодаря таким выступлениям футболист получил возможность привлекаться к играм основного состава «шпор».

По данным журналиста Standard Сэма Табюто, общая сумма сделки составляет £ 8 млн (€ 9,4 млн): £ 4 млн (€ 4,7 млн) выплачивается сразу, ещё £ 4 млн (€ 4,7 млн) — в виде потенциальных бонусов. «Тоттенхэм» получит 20 % от суммы при последующей продаже игрока.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер‑лиги, набрав 71 очко в 38 матчах чемпионата.