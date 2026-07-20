Opta Sports назвала символическую сборную ЧМ‑2026

Аналитический портал Opta Sports назвал символическую сборную ЧМ‑2026. Состав определили с помощью Opta Index — это усреднённый рейтинг, который учитывает главные статистические показатели игроков. Поэтому в сборную не попали, например, вингер сборной Франции Майкл Олисе и вратарь сборной Кабо‑Верде Возинья — их индекс оказался ниже, чем у других кандидатов.
Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Opta Sports
Вратарь
— Грегор Кобель (Швейцария) — лучший по предотвращённым голам (3,3).
Защитники
— Педро Порро (Испания) — забил два гола, лидер по навесам с игры (24).
— Пау Кубарси (Испания) — лидер среди защитников по точным передачам (671), отыграл на турнире все минуты.
— Лисандро Мартинес (Аргентина) — лучший в сборной Аргентины по точным передачам, отметился результативным действием (система «гол+пас»).
— Марк Кукурелья (Испания) — лучший крайний защитник по точным передачам (382) и по точным передачам в финальную треть поля (142).
Полузащитники
— Родри (Испания) — установил рекорд по точным передачам на одном ЧМ (756), лидер по передачам между линиями (122) и проходам с мячом (164).
— Джуд Беллингем (Англия) — забил семь голов, реализовав 37% своих ударов.
— Леандро Троссард (Бельгия) — два гола и две передачи, лучший по передачам под удар с игры (17).
Нападающие
— Лионель Месси (Аргентина) — второй бомбардир турнира (восемь голов), лидер по передачам под удар (25).
— Килиан Мбаппе (Франция) — лучший бомбардир ЧМ‑2026 (10 голов) и рекордсмен по голам в истории чемпионатов мира (22 гола).
— Эрлинг Холанд (Норвегия) — забил семь голов, при этом коснулся мяча всего 120 раз за весь турнир.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.). Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.