Зырянов — о Суперкубке: «Спартак» оказал достойное сопротивление «Зениту»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о победе сине-бело-голубых в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

— Побеждать в таких матчах всегда приятно. А когда твой соперник «Спартак», это приятно вдвойне. При этом хочу сказать, что соперник оказал очень достойное сопротивление, но «Зенит» проявил характер и добился победы.

— Насколько нервной получилась игра?

— Очень нервная. Особенно концовка. Всё было из серии «кто кого перетянет». Да и пенальти на последней минуте основного времени ещё надо было реализовать. Исходя из некоторого опыта прошлого сезона, воспринимали это с опаской. Хорошо, что всё хорошо закончилось.

— Эта победа стала 10-й для «Зенита» в Суперкубке. Как оцените этот факт?

— Это заслуга команды, которая регулярно становится чемпионом или берёт Кубок России и, естественно, получает возможность играть в матче за Суперкубок. Что мы подтверждаем, увеличивая отрыв по победам в Суперкубке от ближайших конкурентов, — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».