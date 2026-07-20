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Зырянов — о Суперкубке: «Спартак» оказал достойное сопротивление «Зениту»

Зырянов — о Суперкубке: «Спартак» оказал достойное сопротивление «Зениту»
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Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о победе сине-бело-голубых в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Побеждать в таких матчах всегда приятно. А когда твой соперник «Спартак», это приятно вдвойне. При этом хочу сказать, что соперник оказал очень достойное сопротивление, но «Зенит» проявил характер и добился победы.

— Насколько нервной получилась игра?
— Очень нервная. Особенно концовка. Всё было из серии «кто кого перетянет». Да и пенальти на последней минуте основного времени ещё надо было реализовать. Исходя из некоторого опыта прошлого сезона, воспринимали это с опаской. Хорошо, что всё хорошо закончилось.

— Эта победа стала 10-й для «Зенита» в Суперкубке. Как оцените этот факт?
— Это заслуга команды, которая регулярно становится чемпионом или берёт Кубок России и, естественно, получает возможность играть в матче за Суперкубок. Что мы подтверждаем, увеличивая отрыв по победам в Суперкубке от ближайших конкурентов, — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

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