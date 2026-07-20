«Астон Вилла» оформила трансфер Жоао Гомеса из «Вулверхэмптона»

«Астон Вилла» приобрела полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса, сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

По данным британских СМИ, сумма сделки составила £ 38 млн (€ 44,8 млн). «Астон Вилла» выплатит £ 34 млн (€ 40 млн) в качестве первоначального взноса, а ещё £ 4 млн (€ 4,7 млн) — в виде потенциальных бонусов.

В минувшем сезоне-2025/2026 Гомес принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

«Астон Вилла» по итогам прошедшего сезона заняла четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер‑лиги, набрав 65 очков в 38 матчах чемпионата.