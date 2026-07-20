«Мы были готовы лучше, чем «Спартак». Тренер «Зенита» Оливейра — о серии пенальти

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался по итогам за OLIMPBET Суперкубок с московским «Спартаком». Игра прошла в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде и завершилась победой сине-бело-голубых — 1:1 (4:2 пен.).

— Что можете сказать о стычке после забитого пенальти Соболева?

— Это просто эмоции. Все начинают разговаривать, ничего страшного не было. Мы старались быстрее уйти. Всё хорошо закончилось.

— Когда остался Максименко на серию пенальти, выдохнули? Ведь у него плохая статистика.

— Здесь важным фактором был эмоциональный план. Мы сравняли в добавленное время, подошли к серии пенальти гораздо увереннее, чем в прошлый раз, когда играли в Кубке со «Спартаком» дома. Мы создали много моментов в том матче, но не забили. Здесь не только удача, эмоционально мы были лучше готовы, чем «Спартак». Они имели преимущество практически весь матч и потеряли его в добавленное время. Здесь можно сказать о психологии, — для нас это было полезно, а для «Спартака» — не очень, — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.