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Отаменди, возможно, симулировал в эпизоде с отмененным голом в финале ЧМ‑2026

Отаменди, возможно, симулировал в эпизоде с отменённым голом в финале ЧМ‑2026
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Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди, возможно, симулировал стык с полузащитником сборной Испании Микелем Мерино в эпизоде с первым отменённым голом испанцев в финальном матче ЧМ-2026. На кадрах трансляции видно, что Мерино наступил Отаменди на левую ногу, а тот схватился за правую.

Судья матча словенский арбитр Славко Винчич зафиксировал фол уже после того, как форвард испанцев Нико Уильямс отправил мяч в ворота сборной Аргентины.

Финальный матч чемпионата мира 2026 года завершился победой сборной Испании в дополнительное время. Единственный гол в игре забил нападающий Ферран Торрес.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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