Отаменди, возможно, симулировал в эпизоде с отменённым голом в финале ЧМ‑2026

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди, возможно, симулировал стык с полузащитником сборной Испании Микелем Мерино в эпизоде с первым отменённым голом испанцев в финальном матче ЧМ-2026. На кадрах трансляции видно, что Мерино наступил Отаменди на левую ногу, а тот схватился за правую.

Судья матча словенский арбитр Славко Винчич зафиксировал фол уже после того, как форвард испанцев Нико Уильямс отправил мяч в ворота сборной Аргентины.

Финальный матч чемпионата мира 2026 года завершился победой сборной Испании в дополнительное время. Единственный гол в игре забил нападающий Ферран Торрес.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.