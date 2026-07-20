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Глава РПЛ: Спартак — одна из тех команд, которая может включиться в чемпионскую гонку

Глава РПЛ: «Спартак» — одна из тех команд, которая может включиться в чемпионскую гонку
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что «Зенит» и «Краснодар» не потеряли своих позиций по сравнению с прошлым сезоном. Он выразил надежду, что другие клубы, в частности «Спартак», смогут составить им конкуренцию в борьбе за чемпионство.

В субботу, 18 июля, «Спартак» уступил «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Основное время игры, прошедшей в Нижнем Новгороде, завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти команда из Санкт-Петербурга победила 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Как думаете, кто разыграет золото РПЛ в этом сезоне?
— Мне бы не хотелось называть фаворитов. Объективно в последние годы «Зенит» и «Краснодар» боролись за чемпионство. Думаю, ни те ни те слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» — одна из тех команд, которая может это сделать, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а «Краснодар» занял второе место. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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