Глава РПЛ: «Спартак» — одна из тех команд, которая может включиться в чемпионскую гонку

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что «Зенит» и «Краснодар» не потеряли своих позиций по сравнению с прошлым сезоном. Он выразил надежду, что другие клубы, в частности «Спартак», смогут составить им конкуренцию в борьбе за чемпионство.

В субботу, 18 июля, «Спартак» уступил «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Основное время игры, прошедшей в Нижнем Новгороде, завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти команда из Санкт-Петербурга победила 4:2.

— Как думаете, кто разыграет золото РПЛ в этом сезоне?

— Мне бы не хотелось называть фаворитов. Объективно в последние годы «Зенит» и «Краснодар» боролись за чемпионство. Думаю, ни те ни те слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» — одна из тех команд, которая может это сделать, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а «Краснодар» занял второе место. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.