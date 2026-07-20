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Шнякин похвалил форварда сборной Испании после финала ЧМ-2026

Шнякин похвалил форварда сборной Испании после финала ЧМ-2026
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Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о форварде сборной Испании Ферране Торресе, который забил победный гол в финале ЧМ-2026 в ворота сборной Аргентины (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Жутко раздражался из-за нападок на Торреса по ходу ЧМ. Травили, хотя каждым выходом давал энергию, идеи, движение в коридорах. Почти всегда имел моменты! Но для смотрящих футбол жопой всё сводилось к уничтожению этих моментов.

Вера де ла Фуэнте и психологическая стабильность самого Феррана принесли результат на дистанции. Футболистом-то он всегда был хорошим. Я вот болел за него. Классное напоминание: критика, хейт, оскорбления, локальные неудачи и даже предательство собственного деда — всё это не имеет значения, если ты знаешь своё дело и останешься спокойным. Браво, Ферран!» — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

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