Шнякин похвалил форварда сборной Испании после финала ЧМ-2026

Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о форварде сборной Испании Ферране Торресе, который забил победный гол в финале ЧМ-2026 в ворота сборной Аргентины (1:0).

«Жутко раздражался из-за нападок на Торреса по ходу ЧМ. Травили, хотя каждым выходом давал энергию, идеи, движение в коридорах. Почти всегда имел моменты! Но для смотрящих футбол жопой всё сводилось к уничтожению этих моментов.

Вера де ла Фуэнте и психологическая стабильность самого Феррана принесли результат на дистанции. Футболистом-то он всегда был хорошим. Я вот болел за него. Классное напоминание: критика, хейт, оскорбления, локальные неудачи и даже предательство собственного деда — всё это не имеет значения, если ты знаешь своё дело и останешься спокойным. Браво, Ферран!» — написал Шнякин в своём телеграм-канале.