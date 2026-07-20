Никитин объяснил, за счёт чего Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026

Российский экс-футболист Алексей Никитин прокомментировал исход финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

«На самом деле, план аргентинцев на игру был достаточно смел. Они не прессингующая команда, но здесь часто поднимались в высокий прессинг. Однако у сборной Испании очень тяжело отобрать мяч. Это просто ни у кого не получается. У испанцев феноменальный центр поля, где играют Родри и Фабиан Руис. Они практически не теряют мяч под давлением и хорошо комбинируют.

В конце концов Испания вынудила Аргентину принять свой сценарий матча и не дала реализовать планы. У аргентинцев редко был мяч во владении. Поэтому и Лео Месси фактически ничего не мог сделать», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».