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Никитин объяснил, за счёт чего Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026

Никитин объяснил, за счёт чего Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026
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Российский экс-футболист Алексей Никитин прокомментировал исход финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«На самом деле, план аргентинцев на игру был достаточно смел. Они не прессингующая команда, но здесь часто поднимались в высокий прессинг. Однако у сборной Испании очень тяжело отобрать мяч. Это просто ни у кого не получается. У испанцев феноменальный центр поля, где играют Родри и Фабиан Руис. Они практически не теряют мяч под давлением и хорошо комбинируют.

В конце концов Испания вынудила Аргентину принять свой сценарий матча и не дала реализовать планы. У аргентинцев редко был мяч во владении. Поэтому и Лео Месси фактически ничего не мог сделать», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

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