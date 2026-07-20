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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила сборную Испании с победой на ЧМ‑2026

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен поздравила сборную Испании с победой в финале ЧМ-2026
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила сборную Испании с победой в финале чемпионата мира 2026 года. Испанцы взяли верх над национальной командой Аргентины со счётом 1:0. Решающий мяч в дополнительное время забил нападающий Ферран Торрес.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Чемпионы! Примите поздравления, Испания! Европа празднует вместе с вами», — написала фон дер Ляйен в соцсети.

Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии получила приглашение на финальный матч, но не смогла на нём присутствовать из‑за плотного рабочего графика.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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