Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен поздравила сборную Испании с победой в финале ЧМ-2026

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила сборную Испании с победой в финале чемпионата мира 2026 года. Испанцы взяли верх над национальной командой Аргентины со счётом 1:0. Решающий мяч в дополнительное время забил нападающий Ферран Торрес.

«Чемпионы! Примите поздравления, Испания! Европа празднует вместе с вами», — написала фон дер Ляйен в соцсети.

Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии получила приглашение на финальный матч, но не смогла на нём присутствовать из‑за плотного рабочего графика.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.