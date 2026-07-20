15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sky Sport Italia: Гвардиола может возглавить сборную Италии — переговоры в процессе

Sky Sport Italia: Гвардиола может возглавить сборную Италии — переговоры в процессе
Комментарии

Технический директор сборной Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо провели встречу с Хосепом Гвардиолой — стороны обсудили возможность назначения испанца на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Пост главного тренера стал вакантным в апреле: его покинул Дженнаро Гаттузо после того, как Италия уступила сборной Боснии и Герцеговины в стыковом матче за право участия в ЧМ‑2026 — победитель определился в серии пенальти.

Хосеп Гвардиола завершил работу в «Манчестер Сити» по итогам прошлого сезона. Он руководил клубом с 2016 года и добился с ним значительных успехов: шесть титулов чемпиона Англии, три победы в Кубке Англии и три — в Суперкубке, а также трофеи Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Ранее Гвардиола тренировал «Барселону» и «Баварию».

Помимо Гвардиолы, в числе кандидатов на должность главного тренера сборной Италии — Роберто Манчини и Андреа Пирло.

Материалы по теме
Андреа Пирло может возглавить сборную Италии — La Gazzetta dello Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android