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Мусаев сообщил, кто будет капитаном Краснодара в новом сезоне

Мусаев сообщил, кто будет капитаном «Краснодара» в новом сезоне
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал капитана команды на начало предстоящего сезона.

— Кто будет новым капитаном «Краснодара» после ухода Сперцяна?
— Давайте сейчас закончим комплектацию, начнём сезон — и я объявлю. Точно начинать будет Агкацев, — приводит слова Мусаева Metaratings.

В прошлом сезоне основным капитаном «Краснодара» был Эдуард Сперцян. Летом полузащитник покинул клуб и подписал контракт с саудовским «Аль-Ахли» на четыре года. Сделка, по данным портала Transfermarkt, оценивается в € 21,9 млн.

В матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином».

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