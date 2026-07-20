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Сыграют ли Месси и Роналду на ЧМ-2030?

Сыграют ли Месси и Роналду на ЧМ-2030?
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Накануне завершился чемпионат мира по футболу 2026 года. Без трофея остались две главные легенды последних десятилетий - Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинцу уже 39 лет, португальцу — 41 год. Вероятно, минувший турнир стал для них последним в карьере. Однако нельзя исключать, что Месси и Роналду отправятся за новыми рекордами на мировом первенстве через четыре года.

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«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением, ответив на вопрос: сыграют ли Месси и Роналду на ЧМ-2030?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Напомним, чемпионом мира в 2026 году стала нациолнаьная команда Испании.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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