15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фетисов надеется, что Россия вновь примет чемпионат мира по футболу

Фетисов надеется, что Россия вновь примет чемпионат мира по футболу
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду на то, что Россия в будущем вновь получит возможность провести чемпионат мира по футболу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании провести чемпионат мира в США без участия Мексики и Канады. Напомним, что мировое первенство проходило впервые с участием 48 национальных команд и на территории трёх стран. Россия принимала чемпионат мира в 2018 году, матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах страны, а финал состоялся в московских «Лужниках».

«Общепризнанно специалистами, что чемпионат мира 2018 года в России был организован на самом высоком уровне. И с точки зрения организации, и с точки зрения атмосферы это был один из лучших чемпионатов мира в истории. Надеюсь, когда-нибудь Россия вновь получит возможность провести чемпионат мира.

Что касается нынешнего турнира в США, Канаде и Мексике, то атмосферу сложно оценивать, не находясь там. Но, судя по телевизионной картинке, всё организовано достаточно хорошо. В целом считаю, что это удачный чемпионат мира, поэтому неудивительно, что Трамп хочет ещё раз провести этот турнир», — приводит слова Фетисова «РИА Новости».

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Важнейший элемент победы Испании на ЧМ. Благодаря ему дожали Аргентину в финале
Важнейший элемент победы Испании на ЧМ. Благодаря ему дожали Аргентину в финале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android