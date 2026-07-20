Фетисов надеется, что Россия вновь примет чемпионат мира по футболу

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду на то, что Россия в будущем вновь получит возможность провести чемпионат мира по футболу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании провести чемпионат мира в США без участия Мексики и Канады. Напомним, что мировое первенство проходило впервые с участием 48 национальных команд и на территории трёх стран. Россия принимала чемпионат мира в 2018 году, матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах страны, а финал состоялся в московских «Лужниках».

«Общепризнанно специалистами, что чемпионат мира 2018 года в России был организован на самом высоком уровне. И с точки зрения организации, и с точки зрения атмосферы это был один из лучших чемпионатов мира в истории. Надеюсь, когда-нибудь Россия вновь получит возможность провести чемпионат мира.

Что касается нынешнего турнира в США, Канаде и Мексике, то атмосферу сложно оценивать, не находясь там. Но, судя по телевизионной картинке, всё организовано достаточно хорошо. В целом считаю, что это удачный чемпионат мира, поэтому неудивительно, что Трамп хочет ещё раз провести этот турнир», — приводит слова Фетисова «РИА Новости».

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.