Карпин, Филимонов и арбитр Карасёв снимутся в художественном фильме — источник

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, арбитр международной категории ФИФА Сергей Карасёв и шестикратный чемпион России Александр Филимонов примут участие в съёмках художественного фильма «Дух Барса». Фильм будет сниматься в Северной Осетии — Алании, а съёмки запланированы на 21 июля во Владикавказе на стадионе «Спартак».

«Спортивная драма расскажет зрителям историю 13-летнего Батраза из Владикавказа, который стремится попасть в футбольную академию «Алания». По сюжету герой преодолевает последствия тяжёлой болезни и продолжает путь к своей цели. Его наставником становится бывший профессиональный футболист, вернувшийся в родной город. Основными локациями съёмок, помимо владикавказского стадиона, станут академия футбола «Алания», академия «Юность», горные ущелья и природные территории республики.

Уже известно, что в фильме сыграют Владимир Вдовиченков, а также молодая актриса Полина Гухман — одна из заметных представительниц нового поколения нашего кинематографа», — приводит слова пресс-службы РФС «РИА Новости».