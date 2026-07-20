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Карпин, Филимонов и арбитр Карасёв снимутся в художественном фильме

Карпин, Филимонов и арбитр Карасёв снимутся в художественном фильме — источник
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин, арбитр международной категории ФИФА Сергей Карасёв и шестикратный чемпион России Александр Филимонов примут участие в съёмках художественного фильма «Дух Барса». Фильм будет сниматься в Северной Осетии — Алании, а съёмки запланированы на 21 июля во Владикавказе на стадионе «Спартак».

«Спортивная драма расскажет зрителям историю 13-летнего Батраза из Владикавказа, который стремится попасть в футбольную академию «Алания». По сюжету герой преодолевает последствия тяжёлой болезни и продолжает путь к своей цели. Его наставником становится бывший профессиональный футболист, вернувшийся в родной город. Основными локациями съёмок, помимо владикавказского стадиона, станут академия футбола «Алания», академия «Юность», горные ущелья и природные территории республики.

Уже известно, что в фильме сыграют Владимир Вдовиченков, а также молодая актриса Полина Гухман — одна из заметных представительниц нового поколения нашего кинематографа», — приводит слова пресс-службы РФС «РИА Новости».

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