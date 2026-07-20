«Ростов» объявил о назначении Андрея Чайки на пост гендиректора

Футбольный клуб «Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Андрея Чайки на пост генерального директора клуба. Игорь Гончаров, занимавший пост руководителя в минувшем сезоне, остаётся в системе АО ФК «Ростов».

«17 июля Совет директоров футбольного клуба «Ростов» назначил Андрея Чайку на должность руководителя клуба. В числе приоритетных задач нового руководителя: разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры ФК, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды. Программа развития ФК «Ростов» будет представлена совету директоров осенью текущего года», — написала клубная пресс-служба.

Напомним, ранее Чайка занимал должность президента основанного им футбольного клуба «Чайка». В этом году команда отказалась от участия во Второй лиге после вылета из Лиги Pari.