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Сборная Испании успешно вернулась домой с Кубком мира

Сборная Испании успешно вернулась домой с Кубком мира
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Сборная Испании успешно приземлилась на родине после завершения чемпионата мира по футболу 2026 года. Первыми на трапе самолёта появились полузащитник Родри и тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте, держа в руках Кубок мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

19 июля Испания одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0 в дополнительное время в финале ЧМ-2026. Родри был признан лучшим игроком чемпионата и получил соответствующую награду за свои выступления.

Ранее полузащитник вместе со сборной Испании выигрывал чемпионат Европы 2024 года и Лигу наций в сезоне-2022/2023. За свою карьеру в национальной команде Родри провёл 70 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Дебют игрока в сборной состоялся в 2018 году.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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