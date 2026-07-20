Сборная Испании успешно вернулась домой с Кубком мира

Сборная Испании успешно приземлилась на родине после завершения чемпионата мира по футболу 2026 года. Первыми на трапе самолёта появились полузащитник Родри и тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте, держа в руках Кубок мира.

19 июля Испания одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0 в дополнительное время в финале ЧМ-2026. Родри был признан лучшим игроком чемпионата и получил соответствующую награду за свои выступления.

Ранее полузащитник вместе со сборной Испании выигрывал чемпионат Европы 2024 года и Лигу наций в сезоне-2022/2023. За свою карьеру в национальной команде Родри провёл 70 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Дебют игрока в сборной состоялся в 2018 году.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.