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«Футбол покажет». Футболист «Балтики» Бевеев — о готовности команды к новому сезону

«Футбол покажет». Футболист «Балтики» Бевеев — о готовности команды к новому сезону
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Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о готовности калининградской команды к новому футбольному сезону. Также он ответил на вопрос о нагрузках под руководством главного тренера Андрея Талалаева.

— Андрей Викторович Талалаев нагружает своих футболистов на сборах?
— Он тренер и сам разберётся, сильно он нагружает или нет. Могут ли выполнять футболисты эту работу. Думаю, он подбирает людей, которые способны на это.

Футбол покажет, как «Балтика» выступит в новом сезоне. 24 июля уже игра, там и посмотрим, — сказал Мингиян Бевеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

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