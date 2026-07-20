«Футбол покажет». Футболист «Балтики» Бевеев — о готовности команды к новому сезону

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о готовности калининградской команды к новому футбольному сезону. Также он ответил на вопрос о нагрузках под руководством главного тренера Андрея Талалаева.

— Андрей Викторович Талалаев нагружает своих футболистов на сборах?

— Он тренер и сам разберётся, сильно он нагружает или нет. Могут ли выполнять футболисты эту работу. Думаю, он подбирает людей, которые способны на это.

Футбол покажет, как «Балтика» выступит в новом сезоне. 24 июля уже игра, там и посмотрим, — сказал Мингиян Бевеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.