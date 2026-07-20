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Руди Гарсия уйдёт из сборной Бельгии по истечении контракта в июле

Руди Гарсия уйдёт из сборной Бельгии по истечении контракта в июле
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Королевская футбольная ассоциация Бельгии (RBFA) и главный тренер национальной команды Руди Гарсия не станут продлевать контракт, действие которого истекает 31 июля 2026 года, сообщает официальный сайт организации.

Руди Гарсия приступил к работе 1 февраля 2025 года, сменив на посту Доменико Тедеско. Под его руководством сборная Бельгии сохранила место в Лиге А Лиги наций УЕФА и квалифицировались на чемпионат мира 2026 года. На чемпионате мира бельгийцы выбыли в четвертьфинале, уступив Испании, которая в итоге стала чемпионом мира.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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