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На этом чемпионате мира и вправду выиграл футбол. Дивеев — о победе Испании на ЧМ-2026

«На этом чемпионате мира и вправду выиграл футбол». Дивеев — о победе Испании на ЧМ-2026
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Защитник футбольного клуба «Зенит» Игорь Дивеев высказал мнение о победе сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. В воскресенье, 19 июля, испанская команда одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.). Решающий гол на 106‑й минуте забил нападающий Ферран Торрес. В конце основного времени южноамериканская команда осталась вдесятером после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Испанцы очень хорошо смотрелись не только в финале, но и в полуфинале с командой Франции. Очень хороший контроль, они спокойны с мячом. Очень понравился в той игре Родри, так что можно сказать, что на этом чемпионате мира и вправду выиграл футбол», — сказал Дивеев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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