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«Фенербахче» хочет усилиться нападающим сборной Англии — Sky Sports

«Фенербахче» хочет усилиться нападающим сборной Англии — Sky Sports
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«Фенербахче» интересуется нападающим «Астон Виллы» и сборной Англии Олли Уоткинсом. Об этом сообщает Sky Sports.

К этому моменту клубы ещё не контактировали между собой на предмет возможного трансфера. Команды английской Премьер-лиги также проявляют интерес к футболисту.

В 55 матчах прошлого клубного сезона Олли Уоткинс забил 21 гол и отдал пять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. За «вилланов» нападающий играет с 2020 года. В составе этой команды он стал победителем Лиги Европы УЕФА. Вместе со сборной Англии игрок взял бронзовые медали чемпионата мира — 2026.

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