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Стрим «Чемпионата»: Испания — чемпион мира! Месси — всё. Ферран — герой дня — ЧемпМира#9

Стрим «Чемпионата»: Испания — чемпион мира! Месси — всё. Ферран — герой дня — ЧемпМира#9
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Обсуждаем финал чемпионата мира. Испания заслуженно победила Аргентину, гол забил затравленный Ферран Торрес. Лионель Месси и сокомандники не смогли ничего сделать против организации игры испанцев. Обсуждаем в деталях главный матч четырёхлетия и теннисный счёт в игре за третье место между Англией и Францией.

В студии — журналисты «Чемпионата» Валентина Сивкович и Михаил Рождественский, а также комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

Валентина Сивкович
Михаил Рождественский
Михаил Моссаковский

ИСПАНИЯ — чемпион мира! Месси — без кубка. ЧемпМира#9

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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