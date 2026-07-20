«Твои слёзы — наши слёзы, капитан». Сборная Аргентины — Лионелю Месси

Пресс-служба сборной Аргентины обратилась к капитану команды Лионелю Месси после поражения от Испании (0:1 д. вр.) в финале чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

«Твои слёзы — наши слёзы, капитан. Ты подарил нам величайшие радости в нашей жизни. Спасибо тебе за твою преданность, за волшебство и за то, что ты отдавал все силы до самой последней секунды. Мы будем любить тебя вечно, Лео!» — говорится в сообщении пресс-службы Аргентины в соцсети X.

Аргентина упустила возможность защитить статус чемпионов мира и финишировала с серебряными медалями. Испания выиграла ЧМ во второй раз в истории.