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«Твои слёзы — наши слёзы, капитан». Сборная Аргентины — Лионелю Месси

«Твои слёзы — наши слёзы, капитан». Сборная Аргентины — Лионелю Месси
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Пресс-служба сборной Аргентины обратилась к капитану команды Лионелю Месси после поражения от Испании (0:1 д. вр.) в финале чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Твои слёзы — наши слёзы, капитан. Ты подарил нам величайшие радости в нашей жизни. Спасибо тебе за твою преданность, за волшебство и за то, что ты отдавал все силы до самой последней секунды. Мы будем любить тебя вечно, Лео!» — говорится в сообщении пресс-службы Аргентины в соцсети X.

Аргентина упустила возможность защитить статус чемпионов мира и финишировала с серебряными медалями. Испания выиграла ЧМ во второй раз в истории.

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