Бубнов высказался об игре сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 с Испанией, упомянув Месси

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года, упомянув форварда Лионеля Месси. Южноамериканская команда уступила сборной Испании со счётом 0:1.

«Два тайма они издевались над ними, испанцы. Они [аргентинцы] в первом тайме вообще без мяча бегали. Во втором вообще выпустили всех этих собак: и Симеоне, и этого Паредеса. Месси просто мяч не получал, всю игру пешком проходил», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.