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Бубнов высказался об игре сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 с Испанией, упомянув Месси

Бубнов высказался об игре сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 с Испанией, упомянув Месси
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года, упомянув форварда Лионеля Месси. Южноамериканская команда уступила сборной Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Два тайма они издевались над ними, испанцы. Они [аргентинцы] в первом тайме вообще без мяча бегали. Во втором вообще выпустили всех этих собак: и Симеоне, и этого Паредеса. Месси просто мяч не получал, всю игру пешком проходил», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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