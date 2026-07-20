Бубнов ответил, стоило ли заменить Месси в концовке финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, стоило ли заменить форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в концовке финала чемпионата мира 2026 года. Южноамериканская команда уступила сборной Испании со счётом 0:1.

— Аргентина играла фактически вдевятером в меньшинстве. А не стоило ли поменять Месси?

— 100% ты прав. Это бы кто мог сделать? Это бы мог сделать Гвардиола, Моуринью, да это бы мог Почеттино сделать. Помнишь, он убирал Месси в «ПСЖ»? Но только не Скалони. Ну не тренер он в этой сборной! В этой сборной тренер – Месси, и он всё решает.

— Ну а Месси сам мог решить?

— Не мог! Потому что он бог, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.