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Бубнов ответил, стоило ли заменить Месси в концовке финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Бубнов ответил, стоило ли заменить Месси в концовке финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, стоило ли заменить форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в концовке финала чемпионата мира 2026 года. Южноамериканская команда уступила сборной Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Аргентина играла фактически вдевятером в меньшинстве. А не стоило ли поменять Месси?
— 100% ты прав. Это бы кто мог сделать? Это бы мог сделать Гвардиола, Моуринью, да это бы мог Почеттино сделать. Помнишь, он убирал Месси в «ПСЖ»? Но только не Скалони. Ну не тренер он в этой сборной! В этой сборной тренер – Месси, и он всё решает.

— Ну а Месси сам мог решить?
— Не мог! Потому что он бог, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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