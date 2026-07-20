Более 10 тысяч человек посетили посвящённый ЧМ-2026 фестиваль «Лига Лайв» в Петербурге

С 14 по 19 июля в пространстве «Севкабель Порт» состоялся масштабный городской фестиваль «Лига Лайв». Мероприятие на берегу Финского залива, главным организатором которого выступила «Лига Ставок», было приурочено к главным матчам чемпионата мира по футболу.

Центральным элементом фестиваля стал огромный экран у кромки воды, на котором тысячи болельщиков могли посмотреть прямые трансляции турнира. Также гостей ждали интерактивные зоны, соревнования по точности ударов, розыгрыши фирменного мерча и киберфутбольный турнир с крупным призовым фондом. Встреча с медиафутболистами из Prime Squad подарила фанатам заветные автографы, а романтическая зона «ЧМ да любовь» от Twinby позволила символически закрепить свою привязанность к игре.

Все шесть дней фестиваля прошли под знаком главных лиц российского футбола и блогосферы. Амбассадоры «Лиги Ставок» Виктор Гусев и Евгений Евневич не только комментировали матчи для трибун, но и лично общались с фанатами на автограф-сессиях. Также болельщики могли сфотографироваться и провести время с Артёмом Дзюбой. Кроме того, с гостями «Лига Лайв» общались известные блогеры Курбан Саниев, Тимур Сидельников, Никита Айсер, Эльдар Джарахов, Андрей Савочкин, Арина Дубкова, Люня и Павел papa.nikx.

Кульминацией события стал финал между Испанией и Аргентиной: в заключительный день за матчем следили рекордные четыре тысячи зрителей. Вечернюю программу «Лигу Лайв» заполняли выступления петербургских музыкальных групп. Суммарно за шесть дней фестиваль посетили более 10 тысяч человек.

«В этом году мы действительно пошумели. Чемпионат мира по футболу – 2026 – это главное событие в мире спорта за последние четыре года. Больше команд, больше матчей, больше вовлечения. Мы очень рады, что нам удалось собрать на Севкабеле огромное количество зрителей, которые искренне болеют футболом. Пространство было заполнено до предела. Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник», – отметила директор по маркетингу «Лиги Ставок» Виктория Алеманова.