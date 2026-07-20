«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:30

Сегодня, 20 июля, состоится матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Ротором» и «СКА-Хабаровск». Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Антон Сидорин из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В стартовом туре «Ротор» уступил в гостях «Нижнему Новгороду» (2:4). «СКА-Хабаровск» в 1-м туре проиграл «Челябинску» (1:3). Верхние строчки в турнирной таблице занимают костромской «Спартак», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Велес», набравшие шесть очков в двух встречах.