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Ротор — СКА-Хабаровск: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:30 мск, 20 июля

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:30
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Сегодня, 20 июля, состоится матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Ротором» и «СКА-Хабаровск». Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Антон Сидорин из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
20 июля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В стартовом туре «Ротор» уступил в гостях «Нижнему Новгороду» (2:4). «СКА-Хабаровск» в 1-м туре проиграл «Челябинску» (1:3). Верхние строчки в турнирной таблице занимают костромской «Спартак», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Велес», набравшие шесть очков в двух встречах.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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