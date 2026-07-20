«Идиот законченный». Бубнов — о Паредесе в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике сборной Аргентины Леандро Паредесе в финале чемпионата мира 2026 года. Южноамериканская команда уступила сборной Испании со счётом 0:1.

— Идиот законченный. Он вышел не в футбол играть, он вышел людей бить. Мало того, что он жёлтую карточку получил, дак он ещё там три раза бил, его судья жалел. Он дебил! У него с головой очень большие проблемы и с психикой.

— Вы хвалили ещё недавно Паредеса, говорили, как он классно сыграл.

— Нет, если он начинает в футбол играть… Но что его клинит постоянно?! Он тебя может в любую минуту подвести, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После финального свистка на поле случилась потасовка с участием Леандро Паредеса. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.