15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Идиот законченный». Бубнов — о Паредесе в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина

«Идиот законченный». Бубнов — о Паредесе в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике сборной Аргентины Леандро Паредесе в финале чемпионата мира 2026 года. Южноамериканская команда уступила сборной Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Идиот законченный. Он вышел не в футбол играть, он вышел людей бить. Мало того, что он жёлтую карточку получил, дак он ещё там три раза бил, его судья жалел. Он дебил! У него с головой очень большие проблемы и с психикой.

— Вы хвалили ещё недавно Паредеса, говорили, как он классно сыграл.
— Нет, если он начинает в футбол играть… Но что его клинит постоянно?! Он тебя может в любую минуту подвести, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После финального свистка на поле случилась потасовка с участием Леандро Паредеса. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
ФИФА расследует действия аргентинцев после завершения финала ЧМ-2026 — Daily Mail
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android