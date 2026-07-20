«Это было предначертано!» Педри — о победе сборной Испании на чемпионате мира — 2026

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри в социальной сети X опубликовал пост, посвящённый победе своей национальной команды на чемпионате мира — 2026. В решающем матче испанцы переиграли сборную Аргентины со счётом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

Фото: Пресс-служба сборной Испании

«Это было предначертано! 19.07.2026! День, когда сбылась мечта целой страны. День, когда мы — чемпионы мира!» — сказано в публикации футболиста.

Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в истории. В 2022 году победителем мирового первенства стала сборная Аргентины.