ФИФА расследует действия аргентинцев после завершения финала ЧМ-2026 — Daily Mail

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) расследует действия представителей сборной Аргентины после окончания финального матча чемпиона мира 2026 года, в котором южноамериканцы уступили Испании (0:1), сообщает Daily Mail.

После финального свистка на поле случилась потасовка. Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

Кроме того, член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с полузащитником испанцев Даниэлем Ольмо, а затем ударил его по лицу.

ФИФА планирует рассмотреть поведение аргентинцев в этих эпизодах.