Руди Гарсия опубликовал прощальное обращение на посту тренера сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия опубликовал прощальное обращение на посту наставника национальной команды. Ранее Королевская бельгийская футбольная ассоциация на своём официальном сайте сообщила, что не будет продлевать контракт со специалистом, действие которого истекает 31 июля 2026 года.

«После обсуждений с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией мы решили не продлевать нашу отличную работу, длившуюся 18 месяцев.

Я покидаю сборную Бельгии, выступающую в группе А Лиги наций и входящую в восьмёрку лучших команд мира.

Только Испания, новые чемпионы мира, которой мы смогли забить единственный мяч в восьми матчах, помешала нам пройти дальше в самом престижном турнире.

Я хотел бы поблагодарить мою фантастическую команду игроков, спортивного директора Винсента Маннарта и болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего этого чемпионата мира, даже посреди ночи в Европе.

Теперь я готов к новым вызовам со сборной или клубом. Желаю Бельгии всего наилучшего в продолжении смены поколений, инициатором которой мне доставляло удовольствие быть», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.

На чемпионате мира 2026 года сборная Бельгии дошла до 1/4 финала, где уступила Испании (1:2).