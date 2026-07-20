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«Эти слова я буду помнить всю карьеру». Ямаль раскрыл, что ему сказал Месси после финала

«Эти слова я буду помнить всю карьеру». Ямаль раскрыл, что ему сказал Месси после финала
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Форвард сборной Испании Ламин Ямаль высказался о победе над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финале чемпионата мира 2026 года, а также раскрыл детали разговора с капитаном южноамериканцев Лионелем Месси сразу после финального свистка.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Просто невероятно. Сказали бы вы несколько лет назад, что в 19 лет я подниму кубок мира после финала против Лионеля Месси, я бы заявил, что вы сошли с ума. Сейчас я изо всех сил стараюсь не плакать, потому что это тот момент, о котором я мечтал всю жизнь. Это победа для моей семьи, для Рокафонды (родной район Ямаля. — Прим. «Чемпионата») и для каждого человека в Испании, который поддерживал нас и помогал нам преодолевать каждую трудную минуту этого турнира.

Это сюрреалистичный сценарий, лучшее событие в мире. Я всегда восхищался Месси. Как только прозвучал финальный свисток, первым делом я хотел показать ему своё отношение к нему, моё уважение к нему велико. Лео пожал мне руку и сказал, что мне нужно продолжать в том же духе, потому что будущее принадлежит нашему поколению.

Эти слова я буду помнить всю карьеру. По ощущениям, они значат почти то же самое, что и золотая медаль на шее», — заявил Ямаль на пресс-конференции после матча.

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