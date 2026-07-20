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«Арсенал» может подписать экс-защитника «Манчестер Сити» из-за травмы Салиба — The Sun

«Арсенал» может подписать экс-защитника «Манчестер Сити» из-за травмы Салиба — The Sun
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Лондонский «Арсенал» интересуется бывшим защитником «Манчестер Сити» Джоном Стоунзом. Об этом сообщает The Sun.

Интерес «канониров» к футболисту сборной Англии, который является свободным агентом, продиктован травмой Вильяма Салиба. У француза проблемы со спиной, медицинский штаб лондонского клуба более подробно изучит этот вопрос.

В минувшем сезоне-2025/2026 Джон Стоунз принял участие в 18 матчах во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Англичанин выступал за «горожан» с 2016 года, успев выиграть за это время шесть титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.

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