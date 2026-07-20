Тренер «Нижнего Новгорода» Гаранин: в Первой лиге проходных матчей нет

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 с «КАМАЗом» (2:1).

«Сегодня я сказал ребятам: «Добро пожаловать в ФНЛ». Здесь надо быть готовым ко всему: и к таким вот стадионам, и к полям такого качества. А ещё ребята получили сегодня урок: проходных матчей в Лиге Pari нет, и на одной ноге никого не обыграешь.

Чего нам не хватило при счёте 2:0 в нашу пользу? В первой половине второго тайма у нас было достаточно много моментов для такой тяжёлой игры, однако ребятам не хватило спокойствия и уверенности в игре с мячом. Мы должны уметь вести игру, когда нужно расставиться, немного перевести дух…

Что порадовало? Забили гол со стандарта, который наигрывали на тренировках. Но, безусловно, нам есть над чем работать и есть к чему стремиться.

Надо понимать, что в любом деле всё зависит от результата. Надеемся, что мы будем крепки при любых раскладах. Но хотелось бы побеждать и в дальнейшем», — приводит слова Гаранина официальный сайт нижегородского клуба.