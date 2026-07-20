Лионель Месси может сыграть в Финалиссиме и отборочных матчах ЧМ-2030 — Doble Amarilla

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не объявил о завершении карьеры в национальной команде и может принять участие в Финалиссиме, отборочных матчах чемпионата мира 2030 года и Кубке Америки 2028 года, сообщает Doble Amarilla.

Аргентинская футбольная ассоциация осведомлена о ситуации и уже работает над определением краткосрочных целей по привлечению Месси к данным турнирам. При этом в Аргентине понимают, что очень важно дать форварду время для принятия решения после завершения ЧМ-2026.

В финале чемпионата мира 2026 года сборная Аргентины уступила Испании (0:1).

Лионель Месси провёл за сборную Аргентины 207 матчей, в которых забил 125 мячей.