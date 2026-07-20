Тренер «Урала» Юран: результатом матча с «Енисеем» доволен

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Юран высказался о победе оранжево-чёрных в матче 2-го тура Лиги Pari с красноярским «Енисеем» (3:0).

«Сегодня первый тайм мне не понравился — была какая-то зажатость. В раздевалке с моей стороны состоялся разговор на повышенных тонах, потому что меня не устраивала игра. Вроде мы всё делаем, но зажимаемся, а так делать нельзя.

Доволен вторым таймом. В целом, если говорить об игре, «Енисей» — хорошая команда, в которой работает великолепный тренер. Но я очень рад, что мы выиграли, причём выиграли уверенно. Во втором тайме создали моменты и забили. В первом тоже были моменты, однако из-за неуверенности не смогли довести их до логического завершения.

Результатом доволен. И самое главное — сыграли «на ноль». «На ноль» нужно играть всегда — это добавляет уверенности защитникам и вратарю», — приводит слова Юрана пресс-служба екатеринбургского клуба.