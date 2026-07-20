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Тренер «Урала» Юран: результатом матча с «Енисеем» доволен

Тренер «Урала» Юран: результатом матча с «Енисеем» доволен
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Юран высказался о победе оранжево-чёрных в матче 2-го тура Лиги Pari с красноярским «Енисеем» (3:0).

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Харин – 49'     2:0 Морозов – 77'     3:0 Боков – 84'    

«Сегодня первый тайм мне не понравился — была какая-то зажатость. В раздевалке с моей стороны состоялся разговор на повышенных тонах, потому что меня не устраивала игра. Вроде мы всё делаем, но зажимаемся, а так делать нельзя.

Доволен вторым таймом. В целом, если говорить об игре, «Енисей» — хорошая команда, в которой работает великолепный тренер. Но я очень рад, что мы выиграли, причём выиграли уверенно. Во втором тайме создали моменты и забили. В первом тоже были моменты, однако из-за неуверенности не смогли довести их до логического завершения.

Результатом доволен. И самое главное — сыграли «на ноль». «На ноль» нужно играть всегда — это добавляет уверенности защитникам и вратарю», — приводит слова Юрана пресс-служба екатеринбургского клуба.

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