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«Не самый одарённый нападающий». Григорян — об авторе победного гола Испании в финале ЧМ

«Не самый одарённый нападающий». Григорян — об авторе победного гола Испании в финале ЧМ
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Российский тренер Александр Григорян высказался о форварде сборной Испании Ферране Торресе и предположил, как победный гол в финале чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:0 д. вр.) может на него повлиять.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Сейчас вся Испания гордится Торресом. Ферран — это тот игрок, который проходит всю карьеру через сверхусилия, через сомнения, через критику. Безусловно, это не самый одарённый на планете нападающий.

Этому человеку приходится каждый день прикладывать сверхусилия, чтобы быть на плаву. Посмотрим, как дальше сложится его карьера. Такие голы не проходят просто так. Они придают огромную уверенность», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

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