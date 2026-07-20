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Бубнов выразил отношение к ситуации с отменой жеребьёвки в матче Суперкубка России

Бубнов выразил отношение к ситуации с отменой жеребьёвки в матче Суперкубка России
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Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил своё отношение к ситуации с отменой жеребьёвки перед серией пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком». В этой встрече красно-белые уступили сине-бело-голубым (1:1, 2:4 пен.). Главный судья матча Евгений Буланов не стал проводить жеребьёвку выбора ворот перед тем, как пробить 11-метровые, из-за соображений безопасности.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Есть в регламенте положение.

— Нет, ну, ваше отношение?
— Там даже не судья решил, там технический комитет решил. Стало опасно, там стали бросать болельщики бутылки. Судья не виноват, его заставили.

— А глобально?
— Неправильно. Когда приняли такое решение, «Спартак» мог спокойно уводить команду. Был бы скандал, и вся страна была бы на стороне «Спартака», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является 10-кратным обладателем этого трофея.

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