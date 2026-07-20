15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паредес играл на ЧМ-2026 с переломом ребра. Аргентина скрывала травму — Bolavip

Паредес играл на ЧМ-2026 с переломом ребра. Аргентина скрывала травму — Bolavip
Комментарии

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес играл на чемпионате мира 2026 года с переломом ребра. Как сообщает издание Bolavip, именно это повреждение помешало экс-футболисту «Зенита» выйти на поле с первых минут в финале с Испанией (0:1 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

По данным источника, травма мучила Паредеса более недели, ему было трудно дышать. Сообщается, что тренерский и медицинский штаб сборной по согласованию с игроком и командой не раскрывали информацию о травме, потому что соперники могли бы воспользоваться этим, сфолив на нём в этой зоне.

После финального свистка Паредес схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а также швырнул на газон полузащитника Гави.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Гадкое после финала ЧМ-2026. Паредес показал, как не надо проигрывать
Гадкое после финала ЧМ-2026. Паредес показал, как не надо проигрывать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android