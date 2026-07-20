Паредес играл на ЧМ-2026 с переломом ребра. Аргентина скрывала травму — Bolavip

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес играл на чемпионате мира 2026 года с переломом ребра. Как сообщает издание Bolavip, именно это повреждение помешало экс-футболисту «Зенита» выйти на поле с первых минут в финале с Испанией (0:1 д. вр.).

По данным источника, травма мучила Паредеса более недели, ему было трудно дышать. Сообщается, что тренерский и медицинский штаб сборной по согласованию с игроком и командой не раскрывали информацию о травме, потому что соперники могли бы воспользоваться этим, сфолив на нём в этой зоне.

После финального свистка Паредес схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а также швырнул на газон полузащитника Гави.