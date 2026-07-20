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Стало известно, что сказал Месси игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ с Испанией

Стало известно, что сказал Месси игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ с Испанией
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси произнёс мотивационную речь перед партнёрами по команде перед финалом чемпионата мира 2026 года, в котором южноамериканцы уступили Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Ну же, ребята, успокойтесь, друзья, успокойтесь. Самое главное, чтобы мы оставались спокойными, давайте будем спокойными. Успокойтесь. Давайте просто подумаем об игре. Давайте забудем обо всём, давайте забудем обо всём, хорошо? Давайте выйдем и поиграем, просто подумаем об игре, друзья, ну же!» — приводит слова Месси Radio La Red.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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