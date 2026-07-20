Стало известно, что сказал Месси игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ с Испанией

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси произнёс мотивационную речь перед партнёрами по команде перед финалом чемпионата мира 2026 года, в котором южноамериканцы уступили Испании (0:1).

«Ну же, ребята, успокойтесь, друзья, успокойтесь. Самое главное, чтобы мы оставались спокойными, давайте будем спокойными. Успокойтесь. Давайте просто подумаем об игре. Давайте забудем обо всём, давайте забудем обо всём, хорошо? Давайте выйдем и поиграем, просто подумаем об игре, друзья, ну же!» — приводит слова Месси Radio La Red.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.