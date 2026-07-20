Стало известно, почему глава УЕФА Чеферин отказался посетить финал чемпионата мира — 2026

Президент УЕФА Александер Чеферин не посетил финал чемпионата мира — 2026 из-за отмены красной карточки нападающему сборной США Фалорину Балогуну в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира – 2026 с Бельгией (1:4), информирует The Times. СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с целью пересмотра решения об удалении Балогуна.

Сообщается, что взаимоотношения Чеферина и Инфантино очень напряжённые, отмена красной карточки Балогуну стала последней каплей. Помимо этого, Чеферина ранее якобы разочаровало решение властей США отказать арбитру из Сомали Омару Артану во въезде в страну. Президента УЕФА также не устроил курс ФИФА на увеличение числа участников чемпионата мира и ценовая политика организации во время турнира.

В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании со счётом 1:0 переиграла национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.