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Стало известно, почему глава УЕФА Чеферин отказался посетить финал чемпионата мира — 2026

Стало известно, почему глава УЕФА Чеферин отказался посетить финал чемпионата мира — 2026
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Президент УЕФА Александер Чеферин не посетил финал чемпионата мира — 2026 из-за отмены красной карточки нападающему сборной США Фалорину Балогуну в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира – 2026 с Бельгией (1:4), информирует The Times. СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с целью пересмотра решения об удалении Балогуна.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Сообщается, что взаимоотношения Чеферина и Инфантино очень напряжённые, отмена красной карточки Балогуну стала последней каплей. Помимо этого, Чеферина ранее якобы разочаровало решение властей США отказать арбитру из Сомали Омару Артану во въезде в страну. Президента УЕФА также не устроил курс ФИФА на увеличение числа участников чемпионата мира и ценовая политика организации во время турнира.

В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании со счётом 1:0 переиграла национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

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