Генич назвал причину поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 года от Испании

Российский комментатор Константин Генич назвал причину поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года от Испании (0:1).

«Аргентина проиграла, мне кажется, за счёт замен. Потому что очень неудачно вошёл Паредес, и если посмотреть, как вошёл Симеоне… Фарран [Торрес] забивал как раз из-под Симеоне. Ферран сделал движение, а Симеоне уже остановился. Это был не день Аргентины. У них статистика по xG была 0. Поэтому и Скалони не самые удачные решения принял, и у Месси игра не пошла. Они и так еле ходили, а когда остались в меньшинстве…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.