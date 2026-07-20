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Генич назвал причину поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 года от Испании

Генич назвал причину поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 года от Испании
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Российский комментатор Константин Генич назвал причину поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года от Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Аргентина проиграла, мне кажется, за счёт замен. Потому что очень неудачно вошёл Паредес, и если посмотреть, как вошёл Симеоне… Фарран [Торрес] забивал как раз из-под Симеоне. Ферран сделал движение, а Симеоне уже остановился. Это был не день Аргентины. У них статистика по xG была 0. Поэтому и Скалони не самые удачные решения принял, и у Месси игра не пошла. Они и так еле ходили, а когда остались в меньшинстве…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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