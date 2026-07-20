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Алан Ширер: ошибка Энцо Фернандеса в финале ЧМ дорого обошлась его стране

Алан Ширер: ошибка Энцо Фернандеса в финале ЧМ дорого обошлась его стране
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Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и национальной команды Англии Алан Ширер раскритиковал полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса за удаление в финале чемпионата мира — 2026, в котором «альбиселесте» уступили сборной Испании (0:1). Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Как глупо! Фернандеса удалили за нарушения, которых не должно было случиться. Идти в такой стык, когда у тебя уже есть жёлтая карточка, — само по себе плохо, а если твоя команда ещё и остаётся в меньшинстве… вот тогда аргентинцы и поняли, что Испания близка к победе.

Ошибка Энцо дорого обошлась его стране. Хотя он и помог им выйти в финал благодаря тому великолепному голу в ворота Англии, но его ошибка всё равно весома», — сказал Ширер в свежем выпуске подкаста The Rest Is Football.

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