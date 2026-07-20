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Сборная Испании с Кубком мира приземлилась в аэропорту Мадрида

Сборная Испании с Кубком мира приземлилась в аэропорту Мадрида
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Победитель чемпионата мира 2026 года, сборная Испании, приземлилась в аэропорту Мадрида. В финальном матче мирового первенства 2026 года испанцы одержали победу над Аргентиной в дополнительное время (1:0). Игра прошла на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Сборная Испании прибывает в Мадрид. Мы с нетерпением ждём встречи с вами», — говорится в сообщении пресс-службы сборной в социальной сети Х.

Фото: Федерация футбола Испании

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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