Сборная Испании с Кубком мира приземлилась в аэропорту Мадрида

Победитель чемпионата мира 2026 года, сборная Испании, приземлилась в аэропорту Мадрида. В финальном матче мирового первенства 2026 года испанцы одержали победу над Аргентиной в дополнительное время (1:0). Игра прошла на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

«Сборная Испании прибывает в Мадрид. Мы с нетерпением ждём встречи с вами», — говорится в сообщении пресс-службы сборной в социальной сети Х.

Фото: Федерация футбола Испании

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.