«Фиорентина» объявила о трансфере полузащитника сборной Кот-д'Ивуара

Итальянская «Фиорентина» подписала полузащитника сборной Кот-д'Ивуара Криста Инао Улаи. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Флоренции. 20-летний хавбек перебрался в итальянскую команду из турецкого «Трабзонспора».

«Очень рад, что присоединился к этому легендарному итальянскому клубу. Очень горжусь тем, что буду играть за «Фиорентину». Переход в такой топовый клуб доказывает, что я продолжаю расти как игрок. Это награда за всю ту упорную работу, которую я проделал за эти годы», — приводит слова Улаи официальный сайт «Фиорентины».

По данным СМИ, «Фиорентина» заплатила за трансфер Улаи € 26 млн. В «Трабзонспор» африканец перебрался из французской «Бастии» год назад. Тогда за него было заплачено € 9,6 млн.