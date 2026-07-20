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Морган Роджерс подписал контракт с «Челси» — Романо

Морган Роджерс подписал контракт с «Челси» — Романо
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Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс заключил соглашение с «Челси». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, футболист уже подписал трудовой договор с лондонским клубом, который рассчитан на шесть лет. Соглашение также предполагает опцию продления ещё на один сезон. «Синие» заплатят «вилланам» £ 117 млн (€ 137 млн) в качестве фиксированной суммы без бонусов.

В прошедшем клубном сезоне Роджерс провёл 55 матчей за «Астон Виллу» во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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