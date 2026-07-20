«Краснодар» сделал предложение «Нанту» по трансферу вингера — Footmercato

«Краснодар» сделал предложение французскому «Нанту» по трансферу правого вингера Яссина Бенхаттаба, сообщает Footmercato.

Российский клуб предложил за 23-летнего француза € 3 млн. Отмечается, что «Краснодар» уверен в успешном завершении сделки в ближайшее время. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Нантом» рассчитано до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне Бенхаттаб не отметился результативными действиями в 10 матчах за «Нант» в Лиге 1. Во второй части сезона-2025/2026 футболист играл в аренде за «Реймс», где забил один мяч и отметился двумя результативными передачами в 13 играх. По данным портала Transfermarkt трансферная стоимость Бенхаттаба составляет € 2 млн.